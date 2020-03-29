شكرا لقرائتكم خبر عن الجرائم في زمن كورونا.. من الاتجار بالمعدات الطبية إلى الاحتيال الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقلم: يان هينوب مع مكاتب وكالة فرانس برس في أوروبا

يجد المجرمون في أوروبا طرقهم للاستفادة من أزمة كورونا بدءاً من المتاجرة بالأقنعة الجراحية والأدوية المزيفة وصولاً إلى القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت.

ومع انعزال مليارات الأشخاص في منازلهم وإغلاق حدود بلادهم، يقول مسؤولون في الشرطة إن المجرمين يجدون صعوبة في كسب المال من النشاطات «التقليدية» مثل السرقة وتهريب المخدرات.

وقد حذرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) من أن هؤلاء المجرمين يستفيدون من مخاوف الناس من جائحة فيروس كورونا لبيعهم منتجات دون المستوى المطلوب أو يحتالون عليهم ويستولون على أموالهم عبر الإنترنت.

وقالت مديرة «يوروبول» كاثرين دي بول خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس «المجرمون مهتمون بشيء واحد: كيف يمكنني كسب المزيد من المال؟».

وأضافت «لهذا السبب يستغلون انتشار الوباء لتغيير طرق عملهم».

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وأفادت المنظمة الأوروبية في تقرير الجمعة أن الشرطة في أنحاء العالم ضبطت 34 ألف قناع جراحي مزيف في عملية كبيرة استهدفت ما يسمى «مجرمي كورونا» في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف التقرير: «كان المحتالون سريعين للغاية في تكييف مخططات الاحتيال المعروفة للاستفادة من المخاوف التي تراود الضحايا خلال تفشي الأزمة».

لكن من ناحية ثانية، ارتفعت نسبة أشكال أخرى من الجرائم التي يحاول فاعلوها تحقيق الربح مستغلين تفشي المرض. وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر هذا الأسبوع «نحن نشهد انخفاضاً في عمليات السطو والسرقة لكن في الوقت نفسه، هناك ازدياد في نسبة الجرائم الإلكترونية». وقالت وكالات شرطة وقوات أمنية عدة إن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تزداد على نطاق واسع في أنحاء أوروبا.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة حادة في عمليات الاحتيال باستخدام اسمها عبر البريد الإلكتروني ولمحاولة لسرقة المال والمعلومات الحساسة من المستخدمين.

أما وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية فقالت إن المجرمين «يستهدفون الأشخاص الذين يسعون لشراء الإمدادات الطبية عبر الإنترنت ويرسلون رسائل عبر البريد الإلكتروني تقدم دعماً طبياً مزيفاً وتحتال على الأضعف أو الأكثر شعوراً بالعزلة في منازلهم».

أسوأ ما في الانسانية

وفي ألمانيا أيضاً، «يستغل مجرمو الإنترنت مخاوف الناس بشأن كوفيد-19 لإرسال رسائل إلكترونية فيها محتوى خبيث أو يستخدمون هذا الخوف بنية احتيالية» كما قالت الشرطة. وحذر مجلس قادة الشرطة الوطنية البريطانية من أن الوباء «يمكن أن يخرج أسوأ ما في الإنسانية» في إشارة إلى سرقة قوارير الأكسجين من مستشفى في مدينة مانشستر. (أ.ف.ب)