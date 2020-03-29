مخالفة تاجر جملة رفع سعر الليمون في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:ممدوح صوان

قامت اقتصادية عجمان، أمس السبت، بمخالفة تاجر جملة؛ لقيامة برفع سعر الليمون بشكل مبالغ فيه أثناء إحدى الحملات التفتيشية على الأسواق في الإمارة، والتي تقوم بها الدائرة بشكل مكثف خلال هذه الفترة؛ لضمان حماية حقوق المستهلكين، كما توجهت الفرق بعد ورود شكوى من أحد المستهلكين عبر مركز الاتصال الحكومي، بعد أن أنشأت الدائرة خطاً مباشراً مع المركز وموظفي التفتيش لدى تلقي أية شكاوى من المستهلكين للانتقال المباشر لموقع المنشأة، والتأكد من صحة الشكوى، واتخاذ الإجراءات الرادعة وفقاً لقوانين حماية المستهلك.