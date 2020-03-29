شكرا لقرائتكم خبر عن الأقنعـة الواقيـة.. دجاجـة تبيـض ذهباً فـي الصيـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظلّ انتشار وباء «كوفيد-19» في قارات العالم، انخرط العديد من الصناعيين الصينيين في إنتاج الأقنعة الواقية؛ لتلبية الطلب الكبير عليها، والاستفادة من الأرباح الطائلة التي يمكن مراكمتها.

في ذروة الأزمة في الصين في أوائل فبراير، بنت غوان تشونش معملاً في غضون 11 يوماً؛ لإنتاج أقنعة «إن95» الواقية.

ومع توقّف انتشار الوباء على الأراضي الصينية، وتكاثر الحالات في الخارج، بات مدير المعمل (34 عاماً) يستهدف أسواقاً جديدة؛ مثل إيطاليا التي تعدّ أكثر البلدان تضرّراً؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وبات مصنّعو الأقنعة أشبه بجيش؛ إذ إنه خلال الشهرين الأولين من عام 2020، سجّلت الصين 8950 معملاً جديداً للأقنعة الواقية على أراضيها، وفقاً لموقع تيانيانشا للمعلومات الخاصة بالشركات.

وانخفض عدد الحالات الجديدة تدريجاً في البلاد؛ بعد إغلاق مقاطعة هوبي، مركز تفشّي الوباء، في نهاي يناير/‏كانون الثاني الماضي؛ لكن «كوفيد-19» أصاب منذ ذلك الحين أكثر من 500 ألف شخص في العالم، ما أدّى إلى زيادة الطلب على المعدّات الوقائية.

يشبّه تشي شينغ هو، مدير المبيعات في شركة في دونغ غوان (جنوب البلاد) «آلة صنع الأقنعة بآلة طباعة الأوراق النقدية».

إلى ذلك، ارتفعت هوامش الأرباح بنحو بضعة سنتات من اليورو لكلّ قناع، مقارنة بأقل من سنت واحد في السابق. ويقول هو: «ننتج حالياً نحو 60 ألفاً إلى 70 ألف قناع في اليوم. يبدو كأننا نطبع المال».

24 ساعة في اليوم

استثمرت كي غوانغتو أكثر من 50 مليون يوان؛ (6,5 مليون يورو)؛ لصناعة الأقنعة في معملها في دونغ غوان، وحالياً تعمل 24 ساعة في اليوم.

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وتقول كي: «المشكلة ليست في عائد الاستثمار»، فهي تلقت أكثر من 200 طلبية بقيمة 100 مليون يوان (13 مليون يورو)؛ بل «بالآلات التي تُهلَك في غضون 15 يوماً».

لم تطأ قدما يو ليتشين أرض مصنع للأقنعة في السابق؛ لكنّه قرّر دخول القطاع؛ بسبب أرباحه الواعدة. وبعد عشرة أيام باع أولى منتجاته.

ويشرح يو: «لقد تلقوا طلبات لم يتمكّنوا من تلبيتها كلها في البداية؛ بسبب نقص الطاقة الإنتاجية».

وأدّى النقص العالمي في الأقنعة الواقية إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية. وتفيد غوان تشونش بأن سعر قماش إنتاج الأقنعة ارتفع من 10 آلاف إلى 480 ألف يوان للطن الواحد.

مستعدّ للمساعدة

كان على منتج الأقنعة لياو بياو أن يقاتل؛ من أجل الحصول على قطع غيار لآلاته؛ بسبب إغلاق الطرق في ذروة انتشار الوباء.

وبمجرّد تجميع الآلة، كان عليه تقويمها خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار أكثر من 10 مرّات. لكن على الرغم من ارتفاع التكاليف، كان القطاع مربحاً إلى حدّ كبير، ووفقاً للأرقام الرسمية، تنتج الصين يومياً 116 مليون قناع، والعديد منها يتم تخصّيصه للتصدير.

تقول غوان تشونش: إنها شحنت مليون وحدة إلى إيطاليا، فيما يؤكّد تشي تشينغوي أنه تلقى أكثر من 200 طلبية من كوريا الجنوبية وأوروبا.

(أ ف ب)