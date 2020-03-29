شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 33 مليون ورقة بقيمة 1.346 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 317.9 مليون ورقة، بقيمة 704.2 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 457.7 مليون ورقة بقيمة 531.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 55.1 مليون ورقة بقيمة 353.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 72.3 مليون ورقة بقيمة 270.7 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 65.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 242.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 53.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 209.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 140 مليون ورقة منفذة بقيمة 126 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 14.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 94.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 31.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 60.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول مليون ورقة منفذة بقيمة 2.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 16.7 ألف ورقة بقيمة 862 ألف جنيه.

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وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 9912.98 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 14.15% عند مستوى 959.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 11.4% مغلقًا عند مستوى 1036.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.66% مغلقًا عند مستوى 11280.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 7.63% ليصل إلى مستوى 626.48 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 35.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 257.8 مليار جنيه إلى 282.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.4 مليار جنيه إلى 163.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6.9%.