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العقاري يتجه لوقف الدعم لمستفيدي الصحة خلال مدة تأجيل قروض البنوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

يتجه صندوق التنمية العقاري لوقف إيداع الدعم الشهري في حسابات مستفيدي «سكني» التابعين للقطاع الصحي خلال مدة مبادرة البنوك، بتأجيل أقساط المقترضين لكل العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص.

وأكد مصدر في صندوق التنمية العقاري لـ«مكة» عزم الصندوق عقد اجتماع للبت في هذا الخصوص، مبينا أن بدء إجراءات وقف الدعم ستتم اعتبارا من أبريل المقبل، وهو الشهر نفسه الذي ستبدأ البنوك فيه تأجيل أقساط مقترضي الصحة. وأشار إلى أن الهدف من إيقاف الصندوق إيداع الدعم هو إعادة جدولته حتى يتزامن مع آخر قسط للمستفيد في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص.

وأوضح أحد المسؤولين في صندوق التنمية العقاري، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه سيكون هناك اجتماع بهذا الخصوص خلال الأسبوع الحالي لبحث بدء تأجيل إيداع الدعم اعتبارا من أبريل المقبل، لكون الشهر الحالي «مارس» قد تم إيداع قيمة الدعم لمستفيدي الصندوق كافة، بما فيهم القطاع الصحي.

وقال إنه يتوقع أن يتخذ الاجتماع قرارا بتأجيل إيداع الدعم لمستفيدي القطاع الصحي العام والخاص اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع الشهر نفسه الذي ستبدأ البنوك فيه تأجيل أقساط المقترضين لمدة ثلاثة أشهر تقديرا لجهودهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان الصندوق قد حدد شروطا عدة بالتعاون مع وزارة الإسكان والبنوك السعودية لدعم المستفيدين من خلال برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع الجهات المشاركة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري من خلال البنوك والشركات التمويلية المشاركة، حيث يتحمل الصندوق تقديم مبلغ دعم شهري يحول لحساب المستفيد بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وأكدت وزارة الإسكان في وقت سابق استمرارها في العمل على تسهيل امتلاك المسكن الملائم للمواطنين المستفيدين المسجلين من خلال بوابتها الالكترونية، وذلك في ردها على استفسار حول توجهها لإيقاف القرض المدعوم تزامنا مع انتشار فيروس كورونا عالميا.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في 22 مارس عن مبادرة البنوك المحلية السعودية بتأجيل أقساط 3 أشهر لكل العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص، والذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري).

وأوضحت ساما أنه سيتم تفعيل هذه المبادرة ابتداء من أبريل المقبل دون تغيير في التكلفة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بشكر العاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

وأودع صندوق التنمية العقارية في 21 مارس أكثر من 1.45 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن مارس الحالي.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي حينها، إنه بتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد الحقيل، بدأ الصندوق مبكرا في إيداع مبالغ شهر مارس في حسابات مستفيدي سكني قبل الموعد المعتاد شهريا، مبينا أن ذلك يأتي التزاما من الصندوق العقاري تجاه المواطنين المستفيدين، ونظرا للظروف الاستثنائية والاحترازية التي تنتهجها الدولة.

وأوضح أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لمارس الحالي خصصت كدعم لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم المدنيين.

وذكر أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4.84 مليارات ريال، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين من «القرض المدعوم» ومبادراته منذ إعلان التحول عام 2017 وحتى مارس الحالي بلغت نحو 17.95 مليار ريال.

وأفاد بأن تقديم إيداع الدعم لشهر مارس يأتي تأكيدا من «سكني» على التزامه الوطني في تمكين المواطن من السكن، مشيدا بالجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان وتعاون الجهات التمويلية في تسريع إيداع الدعم لهذا الشهر.

دعم عقود التمويل العقاري خلال عام

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( القيمة بالمليون ريال)

2020

مارس 1449

فبراير 1725

يناير 1699

2019

ديسمبر 1692

نوفمبر 1016

أكتوبر 1365

سبتمبر 1173

أغسطس 773

يوليو 1026

يونيو 561

مايو 864

أبريل 878

مارس 590