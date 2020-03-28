شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل بالأرقام.. الجنيه المصرى يصمد فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة فيروس كورونا عصفت بالاقتصاد في كافة دول العالم، وظهرت كتير التوقعات بعدم صمود الجنيه المصرى فى ظل هذه الأزمة، لكن العكس هو الصحيح، وهو صمود الجنيه حتى الآن أمام سلة العملات محافظا على مكاسبة، التي حققها بنسبة ارتفاع 14 % منذ مطلع 2019 وحتى مارس 2020، وفيما يلى رؤية بالأرقام حول صمود الجنيه.

- سعر الدولار خسر خلال الفترة من مطلع 2019 أكثر من 14% من قيمته.

- الجنيه حتى الآن متماسك بعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا في البلاد.

-متوسط سعر الدولار الآن 15.68 سعر الشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- تراجع محدود للجنيه بقيمة 0.5 % ليرتفع سعر الدولار حوالى 5 قروش على مدار شهر مارس.

Advertisements

-محللون استبعدو أن يكون الارتفاع البسيط للدولار بداية تراجعات للجنيه المصرى.



أسباب صمود الجنيه حتى الآن. أسباب صمود الجنيه حتى الآن.

- عدم وجود ضغوط على الجنيه حتى الآن مع تراجع كبير في طلبات المستوردين.

- انخفاض طلبات المستهلكين للشراء خاصة مع توقف حركة السياحة في دول العالم.

-ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج أول 5 أشهر من السنة المالية بالعام الجارى بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 11.1 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.

- ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 4 % لتسجل 4.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2020.