شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. انخفاض سعر كرتونة البيض لـ 30.5 جنيه من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 28-3 2020 استقرارا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة 26 جنيها للكيلو من المزرعة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 26 جنيها للكيلو فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-30جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة.

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 30جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين35-36جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، فيما انخفض سعر كرتونة البيض لتسجل 30جنيها مقابل 34.5 جنيها الاسبوع الماضى وتباع للمستهلك 39-42جنيها.

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والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، اضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وان مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.