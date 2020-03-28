3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال فبراير 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية برئاسة حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية عن مشمول 12303 شهادة جمركية وارد نهائى فى شهر فبراير 2020 ، وذلك لأصناف متعددة منها السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ( اللحوم – القمح – الذرة – الكيماويات – السكر ) وقطع الغيار والسيارات والدخان .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 711 مليون و 646 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2763508701جنيه فقط 2 مليار و 763 مليون و 508 ألف جنيه .
كما قامت الإدارة العامة للصادر بالإفراج بتصدير مشمول 5791 بيان جمركى خلال فبراير 2020 لأصناف متعددة مثل ( الأسمدة - الرخام - الأعلاف - الفوسفات - السيراميك - المنتجات الزراعية - حديد التسليح - الملابس ) ، وبلغت رسوم الصادر المحصلة نحو 408 ألف جنيه .
وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب و الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأسكندرية خلال شهر فبراير 2020 حوالى 3 مليار و 475 مليون و 563 ألف جنيه (3.4 مليار جنيه تقريبا)
كل هذا جاء فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصاُ من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز و آداء العمل بالإدارات الجمركية و تقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين .
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