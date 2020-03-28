شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. فيها حاجة حلوة"..سكان مشروعات طلعت مصطفى يعزفون الموسيقى للتسلية خلال الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقال دائماً عن القاهرة المدينة التى لا تنام، فالمطاعم والمقاهى لم تكن تعرف الإغلاق حتى فى أحلك الأوقات، ولكن مع التزام الجميع بتعليمات الحكومة بتطبيق حظر حركة المواطنين بداية من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، لم يكن هناك مفر أمام السكوت طوال ساعات الليل المملة، إلا أن عدد من شباب سكان مشروعات طلعت مصطفى تطوعوا لتسلية جيرانهم من خلال عزف الموسيقى التى أظهرت براعتهم فى أدائها، كما جعلت تلك المشروعات دار أوبر كبير مفتوحة.

بالعزف على الساكس والجتيار، أمتع الأخوين يوسف وإيهاب فوزى سكان المجموعة 123 بمدينة الرحاب بأجمل المقطوعات الموسيقية الراقية، وسط تفاعل كبير من الجيران الذين كتبوا العديد من التعليقات على فيديو نشر لهما على صفحة أخبار سكان مدينة الرحاب مشيدين بما فعله الأخوين.

وكتبت داليا عزت معلقة على الفيديو :"حاجة جميلة وذوق عالى أنهم يعزفوا موسيقى للآخرين"، وكتبت إيمان قدرى:"ساعة لقلبك وساعة لربك"، وكتبت مها كمال :"ربنا يعديها على خير ويسعد قلوبنا جميعاً ويرفع عنا البلاء"، فيما كتب أحمد رشدى مخاطباً العازفين :"المفروض يكون شوية فرايحى كده طبعاً بدل الكآبة دى"، ونصحهم :"ولكن ميفضلش للفجر مثلاً فى ناس كبيرة فى السن ومريضة حقها ترتاح".

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أما حسام عبد العزيز أشاد بعزف الأخوين وعلق كاتباً :"برافو..طيب الرحاب 1 مفيهاش فنانين زى كده ليه"، والأمر نفسه كتبته خلود الفقى، فرح حامد متسائلين عن وجود عازفين فى المجموعات التى يسكن بهن وهما مجموعتى 121 و47 على التوالى.

أما سكان مدينتى، فقد تفاجئوا بعزف موسيقى بارع على البيانو يقطع سكون الليل بالمدينة الجميلة، وخرج بعضهم من البلكونات لتحية العازف الذى تفاعل معهم، وعزف عدد من أروع المقاطع الموسيقية، فيما قام آخرين بتشغيل أغانى وترديددها وسط تفاعل السكان

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