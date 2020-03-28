شكرا لقرائتكم خبر عن أزاحت الصين.. المملكة تتصدر العالم في مؤشر ثقة المستهلك والان نبدء بالتفاصيل
ومعلوم أن مؤشر الثقة يعكس اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، كما يعكس أيضَا الحالة المادية الشخصية ومدخراتها، بالإضافة لكونه يعكس ثقة المستهلكين في القيام باستثمارات كبرى.
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