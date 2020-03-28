شكرا لقرائتكم خبر عن أزاحت الصين.. المملكة تتصدر العالم في مؤشر ثقة المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت المملكة مؤشر ثقة المستهلك العالمي لشهر مارس، حيث أزاحت الصين التي كانت متصدرة على مدى 35 شهرًا، ومتفوقة بذلك على 24 اقتصاد عالمي، تمثل دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، واليابان، وإسبانيا، والسويد، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وغيرها.

ومعلوم أن مؤشر الثقة يعكس اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، كما يعكس أيضَا الحالة المادية الشخصية ومدخراتها، بالإضافة لكونه يعكس ثقة المستهلكين في القيام باستثمارات كبرى.