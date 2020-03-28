شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها لكن الداو جونز يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 1938 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة على الرغم من تمرير خطة التحفيز المالي عبر الكونجرس لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن وول ستريت تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية قوية.



وصوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع لصالح تمرير حزمة التحفيز المقدرة بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد والأسر والشركات في مواجهة الفيروس التاجي.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالفعل على حزمة التحفيز المالي مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ البلاد.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 4.8% مغلقا عند 21.51 دولار للبرميل، وبلغت خسائره الأسبوعية بنسبة 4.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.4 دولار وأقل سعر عند 21.04 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 5.3% إلى 24.93 دولار للبرميل، وبلغت خسائره الأسبوعية 7.6%، وسجل أعلى سعر عند 27 دولارا وأقل سعر عند 24.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 4.1% (ما يعادل 915 نقطة) إلى 21636 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 12.8% هي الأكبر منذ عام 1938، وبلغ أعلى مستوى عند 22327 نقطة وأقل مستوى عند 21469 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.8% (ما يعادل 295 نقطة) إلى 7502 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 9.1%، وسجل أعلى مستوى عند 7716 نقطة وأقل مستوى عند 7491 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3.4% (ما يعادل 88 نقطة) إلى 2541 نقطة، وةحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 10.8%، وسجل أعلى مستوى عند 2615 نقطة وأقل مستوى عند 2520 نقطة.