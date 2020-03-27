شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تُخفض تصنيفها للكويت وتؤكده للسعودية وقطر والبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.

كذلك عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية، وأكدت تصنيفها عند (‭‭B+/B‬‬)، في الوقت نفسه أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر، عند ‭‭A-‬‬ و‭‭AA-‬‬، على التوالي، مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية، وذلك حسب وكالة رويترز.

وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون في الوقت المناسب الدعم في ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40% منذ 6 مارس الجاري عندما انهار اتفاق خفض إنتاج أوبك مما أوقد شرارة حرب على الحصة السوقية بين السعودية وروسيا.

وقلصت ستاندرد آند بورز منذ ذلك الحين افتراضها لسعر النفط في 2020 من 60 دولاراً في المتوسط إلى 30 دولاراً للبرميل.

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ومن المتوقع أن تضر الأسعار المنخفضة بمنتجي النفط الخليجيين بشدة في وقت يواجهون فيه تباطؤا اقتصاديا جراء تفشي فيروس كورونا.

لكن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة قد يضغط على تصنيف السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والتي قالت ستاندرد اند بورز إنها قد تسجل عجزاً يصل إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتوقعت الرياض من قبل عجزا نسبته 6.4% لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن هبوط النفط وتفشي كورونا قد يرفعانه إلى 9%.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق من هذا الشهر إن البحرين من دول الشرق الأوسط الأكثر انكشافا على تراجع السياحة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في وقت سابق إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون، وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين.