الاقتصاد

أسعار القمح تغلق على ارتفاع بدعمٍ من التفاؤل بشأن الصادرات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال  تعاملات الجمعة بفعل التفاؤل بشأن الصادرات الأمريكية من السلع الزراعية في الوقت الذي تفرض فيه روسيا قيودا على صادراتها من القمح بسبب تفشي فيروس "" مما يعني تراجع المعروض في الأسواق العالمية.


وتراجعت شحنات القمح الروسية بالفعل في الآونة الأخيرة مما زاد القلق من فرض قيود حكومية على صادراتها.

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وتلقت أسعار القمح دعما من تفشي فيروس كورونا وإقبال المستهلكين بشكل كبير على شرائه وتخزينه في ظل انتشار المرض كثيراً في عدد من الدول الأمر الذي عزز الطلب عليه بشكل قوي.


هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 550 ألف حالة على مستوى العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي تجاوز عدد المصابين بها 100 ألف شخص.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% إلى 5.71 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.87 دولار وأقل سعر عند 5.63 دولار.

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