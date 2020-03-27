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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 1987 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وخسائر أسواق الأسهم، لكن المعدن حقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 1987.
وأعلن مجلس النواب الأمريكي اليوم الموافقة على حزمة التحفيز المالي المقدرة بنحو تريليوني دولار والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد، وتهدف لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
ووقع الرئيس "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي مشيداً بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم الاقتصاد.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.
وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى 14.534 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 17% هي الأكبر منذ أبريل/نيسان عام 1987، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 14.84 دولار وأقل سعر عند 14.345 دولار.
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