شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم إصابة رئيس الوزراء البريطاني بـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من إصابة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بفيروس "كورونا" الأمر الذي يثير المخاوف بشأن مدى تفشي المرض في المملكة المتحدة.



وأكد "جونسون" أنه ظهرت عليه بعض أعراض الفيروس، وأجريت الاختبارات اللازمة له، وظهرت النائج إيجابية بإصابته فعليا بفيروس كورونا.

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وأكد "جونسون" أنه عزل نفسه في "داونينج ستريت"، وسوف يتابع أنشطة الحكومة من بعد، كما سيتواصل مع أعضاء الوزارة عن طريق وسائل الاتصال والتكنولوجيا.



واعرب مراقبون عن مخاوفهم إزاء إصابة ملكة بريطانيا بالفيروس التاجي بسبب مخالطتتها للأمير "تشارلز" و"جونسون" اللذين أصبيبا بالمرض، لكن بيان رسمي صدر من قصر "باكنجهام" أكد أنها في صحة جيدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارفتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 1.2465، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2484 بينما سجل أقل سعر عند 1.213.