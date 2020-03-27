شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر عام 2008 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2008، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلن مجلس النواب الأمريكي الموافقة على حزمة التحفيز المالي المقدرة بنحو تريليوني دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد والشركات والأسر.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيوقع على مشروع قانون حزمة التحفيز المالي في وقت لاحق اليوم بعد إقرارها من الكونجرس.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.6% إلى 1.625 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 9.45% هي الأكبر منذ سبتمبر/أيلول عام 2008، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1647,2 دولار وأقل سعر عند 1611.4 دولار.