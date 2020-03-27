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الملكية الفكرية تمدد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملائها وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.

وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لمجالات الملكية الفكرية كافة وتسديد رسوم التسجيل أو التجديد لمجالات الملكية الفكرية (المقابل السنوي) إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة ذات العلاقة بالعلامات التجارية من الجهات المعنية.

وتأمل الهيئة الاستفادة من خدماتها الإلكترونية كافة بتلك المجالات في إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد saipsaip.gov.sa وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.