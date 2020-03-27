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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض بعد إقرار حزمة التحفيز المالي عبر مجلس النواب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن فيروس "كورونا" ورغم إقرار خطة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ، أعلن مجلس النواب الأمريكي اليوم الموافقة على حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وأشادت رئيس مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بام تم اتخاذ من قرار لدعم النمو الاقتصادي الأمريكي متوقعة المزيد من خطط التحفيز المالي في الفترة المقبلة.
وأصبحت الولايات المتحدة أعلى دول العالم من حيث الإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت أثر من 86 ألف حالة إصابة بالمرض، وتجاوزت بذلك الصين وإيطاليا.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الفيروس بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمر الذي يرشحها لأن تثبح بؤرة لانتشار كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.
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