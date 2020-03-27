شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك المركزي الكندي في قرار غير مخطط خفض الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري، وهي خطوات مكثفة لدرء مخاطر فيروس "كورونا" على الاقتصاد.



وقرر البنك المركزي الكندي خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25% من 0.75% لدعم الاقتصاد.



وأكد البنك المركزي أنه يريد بهذه الإجراءات تخفيف التداعيات السلبية الناجمة على فيروس كورونا على الاقتصاد الكندي.



وكشف البنك أيضا عن إطلاق برنامجين لمشتريات الأصول، وسوف يخصص أحدهما لشراء سندات حكومية لخمسة مليارات دولار كندي على الأقل كل أسبوع.