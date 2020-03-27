شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية اليوم هبوط عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بأربعين حفاراً إلى 624 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بأربعة حفارات إلى 102، بينما انخفض إجمالي حفارات النفط والغاز معاً بنحو 44 حفاراً إلى 728 حفاراً.

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