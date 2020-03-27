شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى يدعو لتخفيف ديون الدول الأشد فقرا بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الدول الأشد فقرا ستحتاج إلى إعفاء من الدين أو إعادة هيكلة كى تستطيع تمويل معركتها ضد جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن البنك سيقترح نهجا لإسقاط الدين في ابريل.

وقال مالباس عبر دائرة تلفزيونية متحدثا للجنة النقدية والمالية الدولية "الدول الأشد فقرا ستتلقى أعنف الضربات، وبخاصة تلك التي كانت مثقلة بالديون بالفعل قبل الأزمة.. لكن صيانة القدرة على خدمة الدين تستلزم إعفاء بلدان عديدة من الدين. هذه هي الطريقة الوحيدة لكي يكون بوسعهم تركيز أى موارد جديدة على محاربة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

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