شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره مع هبوط يسعر "برنت" بأكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وعمقت خسائرها في ظل المخاوف من تأثير سلبي حاد على الطلب العالمي بسبب فيروس "كورونا".



وانتقدت روسيا "أوبك" بسبب عدمم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج والدخول في حرب أسعار مما أضر وأخل بالتوازن في سوق الخام.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم أعلى 500 ألف حالة من بينها 86 ألفاً في الولايات المتحدة والتي أصبحت تتصدر دول العالم في الإصابات مجتازة الصين وإيطاليا.

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وأعلنت "بيكر هيوز" انخفاض عدد منصات الحفر والتنقيب عن النفط بأربعين حفارا خلال الأسبوع الجاري مما يعكس مدى تعطل أنشطة الإنتاج بسبب الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.3% إلى 21.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.4 دولار وأقل سعر عند 21.04 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 6.6% إلى 24.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27 دولارا وأقل سعر عند 24.1 دولار.