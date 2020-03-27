شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض عقب خفض الفائدة للمرة الثالثة في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب قرار مفاجيء من البنك المركزي بشأن خفض الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.



وأعلن البنك المركزي الكندي اليوم خفض معدل الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس إلى 0.25%، وذلك لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وذكر البنك المركزي في بيان أنه يستهدف تقليل الآثار السلبية الناجمة عن "كورونا" بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط مما أضر بالإيرادات الحكومية.

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وأكد البنك أنه سيقدم يد العون للشركات المتضررة من الفيروس التاجي أملا في تحملها لصدمة كورونا.



وأطلق البنك المركزي أيضا برنامجين لدعم الأسواق الأول بشراء الأصول لتوفير السيولة في سوق السندات والثاني لشراء ديون حكومية بخمسة مليارات دولار كندي كل الأسبوع على الأقل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7111، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7151 وأقل سعر عند 0.7066.