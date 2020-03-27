شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية ليكسر مستوى 23.50 ويجري اختباراً لخط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة، مما يشير إلى أن السعر يواجه ضغط سلبي مستمر قد يدفع التداولات لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يمثل كسر 22.55 مفتاح تأكيد استمرار الميل الهابط والتوجه نحو 20.00 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل اختراق 23.50 مفتاح إيجابي أولي لاستعادة الاتجاه اللحظي الصاعد.

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