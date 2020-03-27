شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي بعد الارتكاز على مستوى 1.0966، ليبدأ عملية اختراق مستوى 1.1067، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1170 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.0966 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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