شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات النقل يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة.. وتراجع "التجارة" وحيداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع قطاع التجارة والموزعون وحيداً بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.8%، فيما ارتفعت باقى القطاعات على رأسها قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 22.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 21.3%، تلاه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 18.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 17.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 16.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14%.
كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 9.2%، تلاه قطاعات السياحة والترفيه والطاقة والخدمات المساندة والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.8%، 8.4%، 8.2%، على التوالي، ثم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء والأغذية ومشروبات التبغ بنسبة 5.4%، 5.3%، 5.2%، على التوالي، وارتفع أيضاً قطاعى الخدمات التعليمية والبنوك بنسبة 3.2%، 3%، على التوالي.
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 9912.98 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 14.15% عند مستوى 959.42 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 11.4% مغلقًا عند مستوى 1036.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.66% مغلقًا عند مستوى 11280.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 7.63% ليصل إلى مستوى 626.48 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 35.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 257.8 مليار جنيه إلى 282.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.4 مليار جنيه إلى 163.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6.9%.
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