شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض قرب أدنى مستوى في 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات الجمعة ولا تزال قرب أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وذلك في ظل تضرر الطلب العالمي على السلع والمعادن بسبب فيروس "كورونا".



وأعلنت جامعة "هوبكينز" أن الولايات المتحدة أصبحت أعلى دول العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس التاجي حيث بلغ أكثر من 85 ألفا.



وتجاوزت أمريكا بذلك الصين وإيطاليا وإسبانيا، وذلك ما يعني أن فيروس "كورونا" وجد له بؤرة جديدة في الولايات المتحدة.

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وتحدث الرئيس الأمريكي "دونالدد ترامب" مع نظيره الصيني "شي جين بينج"، وعرض الأخير دعم بلاده لواشنطن في مواجهة المرض.



ومن شأن تفشي "كورونا" استمرار الإضرار بتعطل أنشطة التعدين والإنتاج والقطاعاتا الصناعية التي تستخدم النحاس في منتجاتها، لكن ذلك توازن مع ضعف الطلب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.17 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.20 دولار وأقل سعر عند 2.15 دولار.