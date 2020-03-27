شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح الجلسة على انخفاض بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل وبائي.



وتلاشى تأثير موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة التحفيز المالي الأكبر في تاريخ البلاد والتي تقدر بتريليوني دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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وكشفت بيانات أمس عن أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي بلغ أكثثر من 85 ألف حالة في أمريكا، وهو ما يجعلها اعلى دول العالم من حيث عدد الإصابات، وتجاوزت بذلك أعداد الإصابات في الصين وإيطاليا.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني "شي جين بينج" سبل التنسيق والتعاون لمواجهة خطر الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:11 بتوقيتت جرينتش بنسبة 3.5% (ما يعادل 785 نقطة) إلى 21792 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 3% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 2551 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 3% (ما يعادل 235 نقطة) إلى 7559 نقطة.