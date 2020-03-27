شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد في الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم تراجعاً حاداً عند افتتاحها. وانخفض مؤشر داو 653.70 نقطة بما يعادل 2.90 % إلى 21898.47 نقطة، فيما خسرمؤشر ستاندرد اند بورز 74.0 نقطة أو 2.82 % مسجلا 2555.87 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 243.29 نقطة أو 3.12 % إلى 7554.25 نقطة.

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