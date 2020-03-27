شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ «الطاقة» ينفي التواصل مع روسيا بشأن زيادة أعضاء أوبك+ والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، وأنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.

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