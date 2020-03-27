شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الاندفاع حيال السيولة يدفع الدولار الأمريكي صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ، فى طريقه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2009 ، بفعل توقف اندفاع المستثمرين حيال الحصول على السيولة ، بعد توالي الإجراءات التحفيزية الضخمة فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.6 % إلى مستوى 98.84 نقطة الأدنى منذ 17 آذار/مارس ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.24 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.35 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تسارع عمليات بيع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بعد بيانات صادمة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا ،ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 3.283 مليون فى الأسبوع المنتهي 21 آذار/مارس ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.648 مليون ،و سجل الأسبوع الأسبق 282 ألف.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن بنسبة 3 % ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيار/مايو 2009.

تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى نحو 11 عاما إلى توقف اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية بحثا عن السيولة ، خاصة بعد توالي الإجراءات التحفيزية الضخمة فى الولايات المتحدة ،والتي حسنت المعنويات فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين عن تسهيلات وبرامج تيسير كمي مفتوحة لدعم أسواق الائتمان ، ضمن محاولاته الجذرية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة القيود الطارئة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بحوالي 2.2 تريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ،و تم إرسال القانون لمجلس النواب ليصوت عليه فى وقت لاحق اليوم.