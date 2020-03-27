شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان يصل لمقاومة محورية – تحليل – 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد بنك أوف أمريكان (BAC) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 7.68% بما يعادل 1.62 نقطة ليستقر عند سعر 22.72 دولار، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 22.70، ويأتي هذا الارتفاع في سياق محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تماسك مستوى المقاومة المحوري 22.70، ليستهدف مستوى الدعم 18.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه