بوينج يواصل صعوده التصحيحي – تحليل – 27-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة بوينج (BA) الارتفاع التصحيحي خلال تداولاته القادمة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 13.75% بما يعادل 21.82 نقطة ليستقر عند سعر 180.55 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 240.30، ليستهدف مستوى الدعم 90.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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