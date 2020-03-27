شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل – 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.96% بما يعادل 1.79 نقطة ليستقر عند سعر 27.51 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.80، ليستهدف مستوى الدعم 21.40. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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