تيسلا مستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 27-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.06% بما يعادل -11.09 نقطة ليستقر السهم عند سعر 528.16 دولار، في ظل استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة 572.26، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 176.97 إلى 968.46)، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 572.26، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 479.18 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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