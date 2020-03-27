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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى أربع سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بفعل نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح من مستويات هي الأعلى فى أسبوعين تقريبا ، لكنها بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو 2016 ،بفضل إجراءات التحفيز الضخمة فى الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% إلى مستوي 14.25$ ، من مستوي الافتتاح عند 14.38$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 14.62$.
أنهي المعدن الأبيض "الفضة"تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 14.71$ للأوقية ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.
وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 13% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران /يونيو 2016.
المكسب الأسبوعي الأفضل فى الأربع سنوات الأخيرة ، يأتي بفضل توالي إجراءات التحفيز النقدي والمالي الضخم فى الولايات المتحدة ،والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق العالمية ،ودعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي جائحة فيروس كورونا.
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