شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي ليكسر مستوى 0.6097 ويتحرك دونه، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي للسعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6236 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.5958 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6000 والمقاومة 0.6236

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد