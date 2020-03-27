شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى الدعم 28.30 ولا يزال فوقه حتى الآن، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة الصاعدة التي تستهدف مستويات 31.55 ثم 32.50 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 28.30 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.60 والمقاومة 31.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد