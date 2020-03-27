شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر النفط سلباً ليصل إلى الدعم المحوري 23.50، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها الإشارة الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل حاجز مقاومة عند 24.45 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي عند 27.64.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد