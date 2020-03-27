شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة التذبذب فوق مستوى 14.17، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً دون تغيير لهذا اليوم، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف مستوى 15.08 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 14.17 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد وزيارة مستوى 13.05 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد