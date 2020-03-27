شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب حول 1620.00، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك محاولات التخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي يصل هدفها الرئيسي التالي إلى 1689.30.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1599.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1610.00 والمقاومة 1660.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد