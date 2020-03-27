شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مقاومة قوية عند 1.2304، حيث قدّم بعض التداولات السلبية في الجلسة الماضية، لكنه يعود لمحاولة الارتفاع والاقتراب من المقاومة المذكورة، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.2515.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2093 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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