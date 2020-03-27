شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل ملحوظ بعد ملامسة مستوى 1.1067 هذا الصباح، ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1.0966، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا الدعم ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي، والذي تمتد أهدافه إلى 1.1170. يجب الانتباه إلى أن كسر 1.0966 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه بزيارة مناطق 1.0840. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0966 والمقاومة 1.1170 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.