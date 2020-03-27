شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: سداد المستحقات الضريبية نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، منشور عام بشأن سداد المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات /مكاتب) دخل – قيمة مضافة، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقداً أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالى 2019 /2020 .

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إصدار هذا المنشور جاء بناء على موافقة وزير المالية وفى ضوء قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 719 و768 لسنة 2020 والكتاب الدورى رقم 3 /9878 بتاريخ 24 مارس الجارى، والصادر بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وتماشياً مع تطوير الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار هذا الفيروس وكذلك سياسية الدولة فى التيسير على الممولين نظراً لاقتراب انتهاء مدة أجل تقديم الإقرارات الضريبية والعمل على سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

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وكذلك فى ضوء ما أصدره محافظ البنك المركزى المصرى من تحديد فترة العمل بالبنوك للجمهور من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الواحدة بعد الظهر مما سيترتب عليه ازدحام شديد بالبنوك ، وذلك عند سداد المستحقات الضريبية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى .

ومن الجدير بالذكر أنه تم ميكنة تحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال قنوات التحصيل الالكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية، وبالتالي سيكون مربوط بضرورة ادخال رقم التسجيل الضريبي، ويأتى ذلك تيسيراً على الممولين، وحرصاً من المصلحة على الحد من الزحام وتقليل التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .