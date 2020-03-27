شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب ينخفض بنسبة 0.3% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:11 مساءً, 27 مارس 2020 م المناطق - وكالات انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.3% إلى 1624.41 دولاراً أمريكياً.

وهبط سرع أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.5% إلى 1643.30 دولاراً أمريكياً.

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