شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 2011 بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى أسبوعين ،لكن المعدن الثمين على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس 2011 ،بفضل إجراءات تحفيز نقدي ومالي غير مسبوقة فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,612.68$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,632.13$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,635.56$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,644.23$ للأونصة ، بعد قفزة تاريخية فى طلبات إعانة البطالة الأمريكية.

بسبب تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 3.283 مليون فى الأسبوع المنتهي 21 آذار/مارس ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.648 مليون ،وسجل الأسبوع الأسبق 282 ألف.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 7.7 % ، على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس 2011.

ويعود هذا المكسب الأسبوعي الأضخم فى نحو ثماني سنوات ونصف إلى توقف عمليات بيع المعدن بحثا عن السيولة ، خاصة بعد توالي إجراءات تحفيز نقدي ومالي غير مسبوقة فى الولايات المتحدة ،والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق ودعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة الإضرار الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الاثنين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وبرامج التيسير الكمي المفتوحة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم ،والذي يعاني بشدة جراء تفشي انتشار فيروس كورونا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الأربعاء على مشروع قانون بنحو 2.2 تريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ،وتم إرسال القانون لمجلس النواب ليصوت عليه فى وقت لاحق اليوم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.39 طن متري ،فى رابع زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 953.54 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 10 آذار/مارس الجاري.