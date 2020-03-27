شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الهبوط بفعل توقعات حدوث فائض تاريخي بالسوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،بفعل توقعات حدوث فائض تاريخي بالسوق ، فى ظل الهبوط الحاد فى مستويات الطلب الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا ،وإصرار كبار المنتجين على زيادة الإنتاج بعد انهيار تحالف أوبك بلس.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 22.62$ ، من مستوى الافتتاح عند 23.23$، وسجل أعلى مستوي عند 23.39$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 25.77$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 26.70$ ، وسجل أعلى مستوي عند 26.98$.

فقد الخام الأمريكي بالأمس نسبة 4.5% ،وانخفض نفط خام برنت بنسبة 2.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي.

تشير معظم توقعات خبراء الطاقة إلى حدوث فائض تاريخي بسوق النفط ،وتخمة فى المعروض أكبر من تلك التي ظهرت فى عام 2014 وأدت إلى هبوط أسعار النفط بأكثر من 45%.

وتستند تلك التوقعات على الهبوط الحاد فى مستويات الطلب العالمي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،بالتزامن مع إصرار كبار المنتجين السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج بعد انهيار تحالف أوبك بلس.

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يواجه الطلب العالمي أزمة هي الأسوأ على الإطلاق فى العصر الحديث ، حيث أقرت الحكومات فى معظم أنحاء دول العالم وقف السفر والرحلات وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

لذلك تشير توقعات بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى انكماش مستويات الطلب العالمي على النفط بأكثر من 10 مليون برميل فى ظل الظروف الراهنة.

وقالت مؤسسة آي إتش أس ماركت أن الطلب على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا فى الربع الثاني من هذا العام ،الأمر الذي سوف يؤدي إلى اختلال غير مسبوق فى السوق.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول " إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بنحو 20% فى إجراءات عزل ثلاثة مليارات شخص حول العالم ،ودعا المنتجين الكبار خاصة السعودية للمساهمة فى تحقيق استقرار أسواق النفط.

ويستعد معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وانتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.