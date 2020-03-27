شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 3 سنوات بفضل إجراءات التحفيز الضخمة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكبر من أسبوع ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى ثلاث سنوات ، بفضل إجراءات التحفيز الضخمة فى الولايات المتحدة ،والتي أوقفت اندفاع المستثمرين بحثا عن السيولة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1087$ الأعلى منذ 17 آذار/مارس الجاري، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1029 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1008$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر شباط/فبراير الماضي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 9 آذار/مارس الجاري ،بفعل تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية ، بعد قفزة تاريخية فى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 3.5% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الثاني/يناير 2016.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأضخم فى ثلاث سنوات ،إلى الإجراءات التحفيزية الضخمة فى الولايات المتحدة ،والتي أوقفت اندفاع المستثمرين بحثا عن السيولة ،وحسنت المعنويات فى معظم أسواق الأسهم العالمية.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تسهيلات وبرامج تيسير كمي مفتوحة لدعم أسواق الائتمان ، ضمن محاولاته الجذرية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة القيود الطارئة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بحوالي 2.2 تريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ، وتم إرسال القانون لمجلس النواب ليصوت عليه فى وقت لاحق اليوم.