شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأدنى لها منذ 2002 مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن تصويت الكونجرس على حزمة التحفيز التي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.10% لتتداول حالياً عند 747.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 739.13$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى 98.98 مقارنة بالافتتاحية عند 99.26.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير.

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ويأتي ذلك قبل أن الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 90.0 مقابل 95.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 95.9 في شباط/فبراير الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع على حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 2$ تريليون لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا ومن المرتقب تمرير الحزمه في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والتي أعرب من خلالها عن كون الأطفال معرضون للإصابة بفيروس (COVID-19) أو ما يعرف إعلامياً بفيروس كورونا مثل باقي الأشخاص، موضحاً أنه التضامن العالمي لمواجهة هذا التهديد الخطير وأنه على العالم الاستعداد لإجراءات أكثر شدة لمواجهة الفيروس التاجي.

كما تطرق المدير العام للمنظمة غيبريسوس إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات والسفر بالإضافة إلى تتبع الحالات المصابة ورصدها، مضيفاً أنه يجب أيضا حماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 466 ألف ولقي 21,031 شخص مصرعهم في 199 دولة.