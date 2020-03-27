شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس دون أي تغيير– تحليل -27-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لثباته الإيجابي فوق مستوى 2.0700 ليؤكد ذلك استهدافه لمستويات إيجابية بوصوله نحو 2.2200 و 2.2900 على التوالي.
نود التنويه إلى أن تعرض السعر لأي ضغط سلبي قد يدفع به للهبوط دون الدعم الحالي وليعمل ذلك على إلغاء النطرة التصحيحية الصاعدة لتمتد التداولات بذلك نحو 1.9750 وصولا للدعم التاريخي المتمركز حول 1.9200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0700 و 1.2200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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